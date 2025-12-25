Россия ожидает роста запасов нефти и газа

С учетом Стратегии-2050 Минприроды России ожидает роста воспроизводства запасов нефти и газа в 2026 году и роста их добычи: планируются показатели, сопоставимые с 2025 годом.

Минприроды РФ ожидает в 2026 году не только роста добычи, но и воспроизводства запасов нефти и газа, заявил глава министерства Александр Козлов.

"В части приростов - конечно, ожидаем, как и каждый год. С учетом Стратегии-2050 и нашей государственной программы рассчитываем на показатели, сопоставимые с 2025 годом"

- Александр Козлов

Геологоразведка по итогам 2025 года зафиксировала прирост запасов нефти и конденсата в России в 640 млн т, газа - 670 млрд кубометров, сообщали ранее в Минприроды РФ, передает ТАСС.

Несмотря на санкции, Россия смогла достигнуть роста воспроизводства запасов углеводородов, отметили и в Роснедрах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия, Саудовская Аравия и еще шесть стран формата ОПЕК+, ранее добровольно снизившие производство нефти для баланса мирового спроса и предложения на "черное золото", обсудили перспективы постепенного восстановления своей нефтедобычи до установленных в ОПЕК+ квот и приняли решение поднять совокупную добычу нефти в следующем месяце на 0,137 млн баррелей в день.