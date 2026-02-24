Малый и средний бизнес поддержат на Ставрополье

В 2026 году малый и средний бизнес Ставрополья поддержат на сумму более 91 млн рублей, сообщила пресс-служба информационной политики губернатора и правительства региона.
"В Ставропольском крае в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса направят более 91 млн рублей, что на 70% больше, чем годом ранее"
– управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края
В сообщении отметили, что в регионе наблюдается устойчивый интерес к предпринимательству. Объясняется это общей экономической ситуацией.
Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин подчеркнул, что в настоящее время много местной молодежи стремится открыть свое собственное дело.
"Санкции подстегнули спрос на местные товары, что открыло новые ниши для бизнеса"
— Антон Доронин
Он отметил, что в январе 2026 года было зарегистрировано 346 тыс субъектов МСП, что более, чем на 20% выше, чем в прошлом году.