Аэропорт Сочи обновят к маю следующего года

Новый терминал в аэропорту Сочи начнут строить после того как в воздушной гавани пройдет реконструкция взлетно-посадочной полосы, вестись строительство будет в низкий туристический сезон.

Власти международной воздушной авиагавани курортного Сочи безусловно будут решать вопрос о строительстве нового пассажирского терминала, но решение об этом будет принято только после завершения реконструкции аэродромной инфраструктуры, сообщил управляющий директор аэропорта Алексей Комаров.

"Говорить сейчас о сроках и инвестициях в проект по строительству нового терминала или реконструкции аэропорта рано. Естественно, мы работаем над этим вопросом"

- Алексей Комаров

Терминал не может быть "оторван" от аэродромной инфраструктуры - перрона, выходов к местам стоянки воздушных судов, поэтому решаться вопрос о его строительстве будет поэтапно – после окончания реконструкции аэродромных покрытий, приниматься оно будет на уровне руководства холдинга и управляющей компании "Аэродинамика", - поведал руководитель, передает "Интерфакс".

Сейчас Ространсмодернизация и подрядчик готовят документы по реконструкции для предоставления их в Главгосэкспертизу, проводиться они будут с 1 октября 2026 до 30 мая 2027 года: в первую очередь будет модернизирована вторая взлетно-посадочная полоса.

Еще один важный фактор – работы специально запланированы на низкий сезон, чтобы минимизировать возможные потери пассажиропотока, добавил Алексей Комаров.

Напомним, в воздушной гавани Сочи предусмотрена реконструкция двух взлетно-посадочных полос с искусственным покрытием, реконструкция рулежных дорожек, светосигнального оборудования и очистных сооружений. После этого аэропорт сможет принимать самолеты А321 и Boeing-737 всех модификаций.