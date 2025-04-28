Вестник Кавказа

В США была организована акция памяти Ходжалинской трагедии

Значок Справедливость Ходжалам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нью-Йорке прошла широкомасштабная информационная акция, приуроченная к годовщине геноцида в Ходжалы.

В Соединенных Штатов прошла акция памяти о Ходжалинском геноциде, сообщают азербайджанские СМИ.

Мероприятие прошло в Нью-Йорке при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Американо-азербайджанской ассоциации молодежи и спорта.

В ходе акции были показаны фотографии, на которых изображена хроника событий Ходжалинской трагедии, и информация о жертвах геноцида. Соответствующие изображения демонстрировались на больших LED-экранах автомобилей, курсировавших по городу.

Машины проехали по таким важным местам Нью-Йорка, как Таймс-сквер, штаб-квартира ООН, Уолл-стрит, Бруклинский мост, Статуя Свободы, Центральный парк, завершив проезд у здания The New-York Times.

На большие экраны были выведены различные лозунги, призывающие сохранять память о событиях 1992 года в Ходжалы, а также фотографии и видео, свидетельствовавшие о них.

Также, с помощью QR-кодов, размещенных на экранах, жители Нью-Йорка могли перейти к более развернутой информации и исторической справке, повествующим о геноциде в Ходжалы.

Одновременно подобные информационные акции прошли и в других американских городах –  Вашингтоне и Бостоне.

