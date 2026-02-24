В Карагандинской области разбился истребитель ВВС Казахстана

Сегодня во время выполнения плановых учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области Казахстана потерпел крушение истребитель Су-30СМ военно-воздушных сил страны, экипаж успел катапультироваться.

В Карагандинской области Казахстана во время проведения плановых полетов потерпел крушение истребитель Су-30СМ ВВС страны, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"Двадцать пятого февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение"

- Минобороны Казахстана

К счастью, экипаж самолета не пострадал – он своевременно катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет, они отправлены на медицинское обследование в госпиталь, - говорится в сообщении.

О причинах авиакатастрофы пока не сообщается, их установит специальная комиссия, добавили в Минобороны страны.