Трамп: Иран стремится восстановить ядерную программу

Иран предпринимает попытки компенсировать ущерб ядерной программе, нанесенный ударами США в июне 2025 года, заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что в Иране ведутся работы по восстановлению ядерной программы, пострадавшей в результате атаки США на ядерные объекты в прошлом году.

"После операции "Полуночный молот" их предостерегли от попыток восстановить свои программы вооружений, в частности связанные с ядерным оружием. Вместе с тем они продолжают все восстанавливать"

– Дональд Трамп

По его словам, в рамках операции США иранская ядерная программа была уничтожена, но Тегеран хочет "начать все сначала".

В последнее время США сконцентрировали на Ближнем Востоке больше количество сил, в случае, если сделка с Ираном не будет достигнута, американские военные могут начать новую, более мощную операцию в регионе.