Баку и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании

Иран и Азербайджан подвели итоги 17-го заседания госкомиссии в Баку. Подписан меморандум, особое внимание уделено проектам Север–Юг и Восток–Запад, а также запуску ж/д Решт-Астара.

Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по итогам 17-го заседания двусторонней комиссии по экономике, торговле и гуманитарной сфере. Документ в Баку подписали азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев и иранский министр Фарзане Садег. Об этом сообщили в Кабмине Азербайджана.

Шахин Мустафаев сообщил о завершении возведения моста Агбенд-Кялаля на границе с Ираном. Ввод в эксплуатацию состоится после обустройства погранперехода. По словам вице-премьера, объект обеспечит кратчайший путь из Восточно-Зангезурского района в Нахчыван и станет частью коридора Персидский залив — Черное море.

"Стороны также уделили особое внимание развитию транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, расширению логистических возможностей региона и транзитного потенциала, а также строительству железнодорожной линии Решт-Астара, являющейся ключевым элементом международного транспортного коридора Север–Юг. Ввод линии в эксплуатацию позволит значительно увеличить объемы перевозок в данном направлении и сократить сроки доставки грузов"

— кабинет министров Азербайджанской республики