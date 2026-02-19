Власти Сербии призвали своих граждан экстренно уехать из Ирана

Еще одной страной, попросившей своих граждан в кратчайшие сроки эвакуироваться из Ирана, стала Сербия. Сербские власти объяснили это рисками в обеспечении безопасности обладателей паспортов Республики Сербия.

Официальный Белград присоединился к числу государств, обеспокоенных безопасностью своих граждан на территории Исламской Республики Ирана в связи с нарастающей вероятностью военного нападения США на иранские ядерные объекты, армейские и гражданские цели.

МИД Республики Сербия опубликовал призыв к обладателям сербского паспорта, находящимся в Иране, об экстренном выезде за пределы ИРИ из-за слишком высокой опасности пребывания в этом государстве в ближайшие дни.

"В связи с ростом напряженности и риском ухудшения ситуации в сфере безопасности всем гражданам Республики Сербия, находящимся в Исламской Республике Иран, рекомендуется как можно скорее покинуть страну"

– МИД Сербии

При этом пока Белград не заявил о готовности содействовать сербским гражданам в эвакуации из Ирана.

Напомним, что ранее власти Германии, Швеции и Польши выступили с аналогичными призывами к своим гражданам, пребывающим в ИРИ.