Посетителей Мамисона и Эльбруса ждет большая праздничная программа

Для российских туристов, планирующих провести праздничные выходные в День защитника Отечества, курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Мамисон в Северной Осетии подготовили большую праздничную программу.

Туристов, выбравших для себя на предстоящие "длинные" выходные отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа, ждет обширная развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Их ждут увлекательные спортивные игры, интерактивные шоу, и конечно - вечернее катание, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"В праздничные дни, помимо горнолыжных спусков, гостей Эльбруса и Мамисона ждет интерактивная программа, посвященная Дню защитника Отечества. 22 и 23 февраля с 11:00 до 16:00 на курортах будет организована развлекательная программа"

- Кавказ.РФ

Так, на эльбрусской поляне Азау заработают площадки, на которых пройдут мастер-классы и тематические конкурсы, соревнования по армрестлингу, перетягиванию каната, толканию полупудовой гири, анимационное шоу "Приключения юных героев" и захватывающие бои в гигантских боксерских перчатках. Создавать настроение в праздник будут ведущие и диджей. Ну а с 18:30 до 22:00 желающие смогут покататься на лыжах в лучах прожекторов на трассе "Кругозор – Азау", передает портал "Это Кавказ".

Не отстает от Эльбруса и североосетинский Мамисон - на курорте пройдут интерактивная программа "Курс молодого горнолыжника" и спортивные программы, среди которых - поднятие тяжестей, метание по мишени, забег в гигантских лыжах, желающие смогут попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий, а вечерами туристов ждет праздничная дискотека.