Объем производства в учреждениях УФСИН по КБР за 2025 год вырос на 38%

УФСИН Кабардино-Балкарии отчиталось о росте производства: в 2025 году учреждения системы выпустили товаров и услуг на 197 млн рублей — на 38% больше, чем годом ранее.

"В условиях жесткой конкуренции на рынке производства товаров и услуг УФСИН по Кабардино-Балкарии удалось обеспечить эффективную работу производственного сектора. Объем производства товаров и услуг, а также выполненных работ и оказанных услуг вырос на 38,6% по сравнению в 2024 годом и достиг 197 млн рублей"

— Александр Демидов

Как пояснили в ведомстве, рост объемов производства обеспечен за счет разнообразия направлений. Осужденные трудятся в швейных и столярных мастерских, изготавливают мебель и стройматериалы. Дополнительный доход приносит и сельхозотрасль: исправительные учреждения занимаются животноводством и и выращиванием плодоовощной продукции.