Почти 160 кв км посевов пострадали из-за града на Ставрополье

Полторы сотни квадратных километров только что посеянных яровых оказались под угрозой в Ставропольском крае из-за крупного града и проливных дождей. Об этом население и власти проинформировал руководитель пострадавшего Кировского округа.

Глава Кировского муниципального округа Ставропольского края Николай Новопашин рассказал о существенных проблемах с посевами из-за непогоды: на днях на территории Ставрополья вместе с ливнем выпал обильный град, побивший часть сельскохозяйственных культур.

Новопашин уточнил, что речь идет о повреждении посевов на масштабной территории в 159 кв км (11,5% Кировского округа). Уточнить ущерб пока трудно из-за продолжения проливных дождей.

"28 мая в период с 17:15 до 17:50 по московскому времени в результате стихийного бедствия: сильного ливня, града, а также сильного ветра, был нанесен ущерб сельскохозяйственным предприятиям Кировского муниципального округа. Подтверждено нанесение ущерба различной степени тяжести посевам сельскохозяйственных культур на площади 15,9 тыс га"

– Николай Новопашин

Губернатор Владимир Владимиров уже распорядился привлечь экспертов краевого аграрного ведомства для конкретизации проблем с посевами в Кировском округе.

Отметим, что по плану в Ставропольском крае должно быть засеяно яровыми 10 тыс кв км. Озимые уже взошли без потерь на площади 20 тыс кв км.