Большинство пляжей Анапы готовы к лету 2026 – МЭР

Пляжи в Анапе по большей части уже готовы встречать туристов, рассказали в Минэкономразвития РФ по итогам поездки замминистра Дмитрия Вахрукова в город-курорт.

По его словам, ему было нужно своими глазами проверить, как выполнена масштабная работа по восстановлению анапских пляжей.

"Насыпан большой объем песка, он просеян, рассыпчатый, пляжи фактически готовы"

– Дмитрий Вахруков

Чиновник уточнил, что большинство пляжей, засыпанных новым песком, либо уже заручились положительным заключением Роспотребнадзора, либо в скором времени получат его.

"Это говорит о том, что сезон состоится"

– Дмитрий Вахруков