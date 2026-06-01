Разморозки средств Ирана в качестве бонуса за сделку ждать не стоит – США

Марко Рубио отверг идею о разморозке иранских средств в качестве бонуса за подписание сделки. Он подчеркнул, что жеста доброй воли со стороны США ждать не стоит.

Соединенные Штаты не будут размораживать средства Ирана и отменять санкции в качестве бонуса за подписание возможного соглашения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая 2 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от условий.

"Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли (со стороны США – прим. ред) не будет"

– Марко Рубио

Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что данные средства могут быть направлены на другие цели.

"Разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены"

– американский госсекретарь

Он обратил внимание на то, что в контексте возможной отмены американских ограничительных мер обсуждаются "конкретные санкции, которые напрямую касаются ядерной программы" Исламской Республики.