Разморозки средств Ирана в качестве бонуса за сделку ждать не стоит – США

Соединенные Штаты не будут размораживать средства Ирана и отменять санкции в качестве бонуса за подписание возможного соглашения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая 2 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
Он подчеркнул, что все будет зависеть от условий.
"Это означает, что никакого бонуса за подписание, жеста доброй воли (со стороны США – прим. ред) не будет"
– Марко Рубио
Руководитель внешнеполитического ведомства США добавил, что данные средства могут быть направлены на другие цели.
"Разумеется, если эти средства будут направлены на финансирование прокси-сил, они не будут возвращены"
– американский госсекретарь
Он обратил внимание на то, что в контексте возможной отмены американских ограничительных мер обсуждаются "конкретные санкции, которые напрямую касаются ядерной программы" Исламской Республики.