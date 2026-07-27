Пашинян не обозначил сроки реферндума о вступлении Армении в ЕС — Песков

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что премьер Армении не сообщал в разговоре с российским лидером точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не назвал дату проведения референдума о вступлении РА в Европейский союз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.
"Нет, точных сроков (проведения рефередума - ред.) названо не было"
— Дмитрий Песков
Однако Москва настаивает на том, чтобы референдум прошел как можно скорее, подчеркнул представитель Кремля.
"Но тем не менее (в разговоре - ред.) была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума"
— Дмитрий Песков
Это очень важно, обозначил пресс-секретарь президента РФ.