Дубай cохранил статус крупнейшего авиаузла мира

В июле дубайский аэропорт подтвердил статус крупнейшего авиаузла мира. На международных направлениях пассажирам было предложено 4,35 млн кресел.
Международный аэропорт Дубая (DXB), согласно данным британской аналитической компании OAG, в июле занял первое место в мире по объему международных пассажирских авиаперевозок.
Аэропорт Дубая предложил пассажирам 4,35 млн кресел на международных направлениях. Второе место по перевозке занял аэропорт Хитроу в Лондоне – 4,23 млн кресел, третье – амстердамский Схипхол, 3,82 млн кресел.
Международная провозная емкость аэропорта Дубая за год увеличилась на 18%.
Отметил, что DXB по итогам прошлого года сохранил статус крупнейшего в мире международного авиаузла – пассажиропоток составил 95,2 млн человек.