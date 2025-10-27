S7 Airlines может возобновить рейсы в ОАЭ к зиме

Компания S7 Airlines рассматривает возможность возобновления регулярных рейсов в ОАЭ только ближе к зиме, когда в этой стране традиционно начинается высокий туристический сезон.

Авиакомпания S7 Airlines рассматривает возможность возобновления рейсов в ОАЭ ближе к зиме, когда в стране стартует туристический сезон. Об этом сообщил журналистам генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

"Мы на текущий момент эту возможность рассматриваем. Пока такого решения не принято. Сейчас разгар лета, сейчас низкий сезон на этом направлении в любом случае. То есть мы будем принимать решение ближе к высокому сезону, ближе к зиме"

- Дмитрий Куделькин

Напомним, вывоз пассажиров из ОАЭ перевозчик полностью завершил 12 марта. Воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения регионального конфликта. Ситуация изменилась весной, когда Росавиация отменила рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ.