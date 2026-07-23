Свое отделение Фонда защиты детей появится на Ставрополье

Ставропольский край обзаведется своим собственным отделением Фонда защиты детей: по словам губернатора Владимира Владимирова, процесс идет полным ходом.
Краевое отделение "Фонда защиты детей" создается на Ставрополье, поведал губернатор региона Владимир Владимиров.
Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, председателем Фонда защиты детей Марией Львовой-Беловой.
"Обсудили и создание на Ставрополье регионального отделения Фонда защиты детей"
– Владимир Владимиров
Губернатор добавил, что уже выбрано помещение, в котором разместится отделение фонда. В данный момент, уточнил он, идет процесс набора команды.