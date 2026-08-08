Лавров рассказал об отношении Путина к приезду Уиткоффа и Кушнера

Российский президент Владимир Путин, по словам Сергея Лаврова, примет спецпосланника американского коллеги Стивена Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, но конкретные результаты встречи будут зависеть от позиции американской стороны.

Если спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приедут в Москву, то президент РФ Владимир Путин поговорит с ними, такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что Трамп доверяет Уиткоффу и Кушнеру, и подчеркнул, что российская сторона не отказывается от общения с ними, так что, если они приедут, то Владимир Путин примет их.

"Другое дело, с чем они приедут"

– Сергей Лавров

Дипломат объяснил, что имеет в виду. Он напомнил о том, как чуть более года тому назад Уиткофф приехал в Москву с предложениями от Трампа. В Анкоридже Владимир Путин сообщил Трампу, что в целом принимает его предложения. Затем, отметил Лавров, последовала пауза, после которой США ввели санкции против Лукойла и Роснефти. Далее, продолжил глава МИД РФ, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон все же не хотел бы брать на себя роль посредника. Сейчас же глава Госдепа снова говорит о готовности США посадить Россию и Украину за стол переговоров, обратил внимание Лавров.