Систему прогнозирования оползней установят в горных регионах Грузии

В Грузии продолжают работу по сокращению рисков природных катастрофах. С этой целью в горных регионах страны установят еще несколько систем прогнозирования оползней.

В горных регионах Грузии появятся еще четыре системы прогнозирования оползней. Об этом рассказали в Национальном агентстве окружающей среды.

Их планируют установить в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело – Земо Сванети, Мцхета-Мтианети и Кахети в рамках расширения системы раннего оповещения о природных катастрофах.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий для улучшения систем сбора данных, прогнозирования погоды и распространения ранних предупреждений.

Помимо этого, к настоящему времени при участии швейцарских экспертов выполнена часть работ по выявлению природных опасностей на ледниках Грузии.

Напомним, в 2018 году в Грузии запустили масштабную семилетнюю программу, направленную на сокращение рисков катастроф, которые вызваны изменением климата.