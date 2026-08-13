Систему прогнозирования оползней установят в горных регионах Грузии

В горных регионах Грузии появятся еще четыре системы прогнозирования оползней. Об этом рассказали в Национальном агентстве окружающей среды.
Их планируют установить в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело – Земо Сванети, Мцхета-Мтианети и Кахети в рамках расширения системы раннего оповещения о природных катастрофах.
Кроме того, в настоящее время ведутся работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий для улучшения систем сбора данных, прогнозирования погоды и распространения ранних предупреждений.
Помимо этого, к настоящему времени при участии швейцарских экспертов выполнена часть работ по выявлению природных опасностей на ледниках Грузии.
Напомним, в 2018 году в Грузии запустили масштабную семилетнюю программу, направленную на сокращение рисков катастроф, которые вызваны изменением климата.