Вестник Кавказа

Баку и Тбилиси обсудили развитие стратегического партнерства

Баку и Тбилиси обсудили развитие стратегического партнерства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кобахидзе встретился с послом АР в Грузии. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с главой дипмиссии Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым, передает пресс-служба администрации кабмина Грузии. 

Стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства Баку и Еревана. В фокусе внимания сторон оказались перспективы дальнейшего развития связей двух стран. 

Ранее премьер Грузии заявил о важности укрепления связей между Тбилиси, Баку и Анкарой, отметив позитивную динамику развития контактов между странами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1045 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.