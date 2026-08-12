Баку и Тбилиси обсудили развитие стратегического партнерства

Кобахидзе встретился с послом АР в Грузии. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с главой дипмиссии Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым, передает пресс-служба администрации кабмина Грузии.
Стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства Баку и Еревана. В фокусе внимания сторон оказались перспективы дальнейшего развития связей двух стран.
Ранее премьер Грузии заявил о важности укрепления связей между Тбилиси, Баку и Анкарой, отметив позитивную динамику развития контактов между странами.