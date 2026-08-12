Вестник Кавказа

Иран намерен привлечь США и Израиль к ответственности за военные преступления – Посол

Флаг Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана намерены добиться привлечения США и Израиля к юридической ответственности за военные преступления против республики, заявил посол ИРИ.

Иран планирует привлечь США и Израиль к юридической ответственности за преступления против граждан республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари.

Дипломат отметил, что защита суверенитета, территориальной целостности и прав граждан остается главным приоритетом государства.

"Американская сторона уже как минимум дважды подрывала дипломатический процесс в ходе переговоров - несмотря на достигнутый прогресс - и незаконно выбирала путь агрессии против Ирана"

 - Насреддин Хейдари

Он также подчеркнул, что действия США и Израиля в ходе недавней агрессии расцениваются как военные преступления. В их числе дипломат назвал гибель более 5 тыс иранских граждан, удары по начальной школе в Минабе и спортивному комплексу в Ламерде, а также атаку на невооруженный фрегат ВМС IRIS Dena в Индийском океане.

Напомним, боевые действия начались 28 февраля. В июне при посредничестве Дохи и Исламабада стороны согласовали в швейцарском Бюргенштоке 60-дневное перемирие. Однако уже 8 июля США возобновили удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей в Ормузском проливе.

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