Москва и Ереван обсудили поставки армянской аграрной продукции

В Казахстане прошли переговоры глав российского и армянского ведомств по проблеме поставок армянской аграрной продукции.

В Алматы прошла встреча главы Минсельхоза России Оксаны Лут и главы экономического ведомства Армении Геворга Папояна. Стороны обсудили условия возобновления поставок армянской аграрной продукции в РФ.

Оксана Лут представила позицию российского ведомства, которая сводится к необходимости обеспечения со стороны Еревана безопасности сельхозпродукции, которая импортируется в РФ. Это является важнейшим условием для продолжения торговых контактов.

По словам Лут, РФ призывает армянскую сторону использовать собственное сырье, а также осуществлять контроль за применением пестицидов. Кроме того, Еревану необходимо соблюдать прозрачность поставок и другие нормы.

Напомним, что с начала лета российские власти ограничили ввоз в страну ряда позиций продукции аграрного сектора из Армении.