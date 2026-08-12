Вестник Кавказа

Москва и Ереван обсудили поставки армянской аграрной продукции

Москва и Ереван обсудили поставки армянской аграрной продукции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане прошли переговоры глав российского и армянского ведомств по проблеме поставок армянской аграрной продукции.

В Алматы прошла встреча главы Минсельхоза России Оксаны Лут и главы экономического ведомства Армении Геворга Папояна. Стороны обсудили условия возобновления поставок армянской аграрной продукции в РФ. 

Оксана Лут представила позицию российского ведомства, которая сводится к необходимости обеспечения со стороны Еревана безопасности сельхозпродукции, которая импортируется в РФ. Это является важнейшим условием для продолжения торговых контактов. 

По словам Лут, РФ призывает армянскую сторону использовать собственное сырье, а также осуществлять контроль за применением пестицидов. Кроме того, Еревану необходимо соблюдать прозрачность поставок и другие нормы. 

Напомним, что с начала лета российские власти ограничили ввоз в страну ряда позиций продукции аграрного сектора из Армении.

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