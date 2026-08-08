Вестник Кавказа

В Армению отправили очередные 20 вагонов российской пшеницы

В Армению отправили очередные 20 вагонов российской пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана со станции Баладжары отправят очередной грузовой поезд с 20 вагонами пшеницы массой около 1400 т.

Сегодня транзитом из России через территорию Азербайджана в Армению отправят грузовой поезд с очередной партией пшеницы объемом около 1400 т. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

​Грузовой состав из 20 вагонов с российской пшеницей отправился в Армению в 15:00 со станции Баладжары в Баку.

​Отметим, Россия является главным поставщиком, обеспечивая около 99% импорта пшеницы в Армению. К августу 2026 года общий объем перевезенного по коридору зерна превысил 37 000 т. Также по данному маршруту идут поставки древесины, удобрений, пропана, антрацита и алюминия.

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