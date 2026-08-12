Армения скоро начнет поставлять товары в Азербайджан – премьер

Произведенные в Армении товары уже совсем скоро могут начать поступать в Азербайджан, уверенность в таком развитии событий выразил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Он напомнил о наличии повестки о взаимной торговле Азербайджана и Армении.
"Уверен, что в ближайшее время будет экспорт в сторону Азербайджана"
– Никол Пашинян
Кроме того, глава армянского правительства предположил, что, реализуя проекты в области искусственного интеллекта, Армения может столкнуться с дефицитом электроэнергии. По его словам, по этому вопросу Ереван готова сотрудничать с Баку.
"Иногда мы можем покупать электроэнергию, иногда продавать. У нас может быть сотрудничество, в том числе и с Азербайджаном по части импорта и экспорта электроэнергии, как и с другими странами: Турцией, Ираном, Грузией и так далее"
– Никол Пашинян