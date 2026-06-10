В России открылись курсы повышения квалификации в сфере туризма

Федеральный ресурсный центр Российского государственного университета туризма и сервиса открыл курсы для сотрудников сферы туризма, на которых они смогут расширить знания в области правового регулирования и развития туристических территорий.

В Российском государственном университете туризма и сервиса открылись новые программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов туристской отрасли, сообщили в его пресс-службе.

"Программы подготовлены с опорой на практическую значимость, их слушатели смогут расширить знания в области маркетинга, управления, сервиса, правового регулирования и развития туристических территорий, освоить необходимые навыки незаменимого специалиста"

- сообщение

Все программы курсов разработаны по реальным задачам: их можно применять на практике в конкретном регионе. Они позволяют освоить профессии экскурсоводов и гидов, освоить бизнес-процессы предприятий индустрии туризма, управлять отелем, работать в гостиницах модульного типа и гостевых домах, передает портал "Это Кавказ".

На курсах повышения квалификации их участников научат цифровому маркетингу в туризме и гостеприимстве, организации туризма на особо охраняемых природных территориях, событийной туриндустрии и работе предприятий отрасли туризма и гостеприимства.

Обучение будет вестись дистанционно, за счет бюджетных средств, а по окончании курсов слушатели получат документ о повышении квалификации или переподготовке.