Вестник Кавказа

Архитекторы Северной Осетии соберутся на форум во Владикавказе

Архитекторы Северной Осетии соберутся на форум во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале октября во Владикавказе пройдет архитектурный форум "АрхАлания", на котором архитекторы Северной Осетии обсудят, как будут развиваться города и села региона в ближайшие годы.

В первых числах октября в столице Северной Осетии Владикавказе пройдет большой форум архитекторов "АрхАлания", сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Во Владикавказе 1-2 октября пройдет одно из центральных событий Года архитектуры - форум "АрхАлания". Тема форума - "Точка отсчета". Нам важно понять, как должны развиваться города и села в ближайшие годы. При этом необходимо сохранить их исторический облик и природный ландшафт Осетии, создавая современные и удобные пространства для людей"

- Сергей Меняйло

Форум соберет в столице осетинских архитекторов, градостроителей, представителей власти, бизнеса и профессионального сообщества. Его участники обсудят развитие территорий, качество городской среды и историческое наследие, а также подготовку молодых кадров, передает ТАСС.

Форум "АрхАлания" станет продуктивной площадкой для новых проектов и решений в сфере архитектуры и градостроительства, - выразил уверенность Сергей Меняйло.

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