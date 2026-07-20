Отдых в Северной Осетии 2026: религия, погода, достопримечательности, Владикавказ

Никита Голованов

Отдохнуть в Северной Осетии стало одним из самых популярных вариантов провести отпуск в 2026 году. Расскажем о религии, населении, достопримечательностях, столице Владикавказе и других городах, а также погоде в Северной Осетии.

Северная Осетия с каждым годом становится все более востребованным туристическим направлением. Путешественники едут сюда, чтобы отдохнуть на природе, заняться активными видами спорта и увидеть исторические достопримечательности. В этой статье ответим на самые частые вопросы о Северной Осетии и расскажем, где можно отдохнуть в республике.

Где находится Северная Осетия?

Северная Осетия – Алания находится на юге европейской части России, на Северном Кавказе. Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и граничит с Грузией и Южной Осетией, а также субъектами РФ: Кабардино-Балкарией, Ставропольским краем, Ингушетией и Чеченской республикой.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Города Северной Осетии

Столица Северной Осетии и самый крупный город республики – Владикавказ. Географическое расположение города определило его значение в регионе: он был основан в 1784 году у входа в Дарьяльское ущелье, которое позже станет называться Военно-Грузинской дорогой, и многие десятилетия был важнейшим форпостом русской армии на Кавказе.

В советское время Владикавказ стал столицей Северо-Осетинской автономной области и дважды менял название – в разное время он назывался Орджоникидзе и Дзауджикау, но в 1990 году снова стал Владикавказом. Сегодня это очень уютный и красивый город, население которого составляет свыше 293 тыс человек. Другие города Северной Осетии – Беслан, Моздок, Алагир, Ардон, Заводской и Дигора.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северная Осетия: население

Население Северной Осетии, по данным на 2025 год, составляло более 678 тыс человек, при этом около 63% проживает в городах. В республике живут осетины, русские, ингуши, кумыки, армяне, грузины, турки, чеченцы и представители многих других народов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Религия в Северной Осетии

Наиболее распространенная конфессия в республике – православие, его исповедуют около половины населения Северной Осетии. Вторая по численности группа – исповедующие традиционные местные верования (около 29%). Кроме того, в республике проживают мусульмане-сунниты, иудеи и последователи других христианских конфессий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Северной Осетии

Климат в Северной Осетии умеренно континентальный, но погода может отличаться в разных частях республики. В северной части республики, охватывающей территорию Терско-Кумской низменности, обычно жаркое лето и достаточно теплая зима (средняя температура +3-4°C).

В южной части республики климат более влажный, в горных районах погода более прохладная, чем на равнине. Зима здесь снежная, а средняя температура меняется в зависимости от высоты. Так до высоты 2000 метров температура в январе обычно составляет –3-4°C, а выше 2000 метров может опускаться до –25°C. Одеваться в горы почти всегда необходимо теплее, кроме того, следует учитывать возможные резкие погодные изменения и регулярно проверять прогноз.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Северной Осетии

Основой туризма в Северной Осетии стала первозданная красота местной природы. Горы, ущелья, термальные источники – все это и многое другое привлекает сюда туристов.

Горный туризм

Самая высокая гора Северной Осетии – Казбек, его высота составляет более 5 тыс метров. Восхождение на эту вершину – неотъемлемая часть программы для любителей экстремального спорта. Есть несколько вариантов маршрутов, часть из них проходят по территории Северной Осетии, часть – по территории Грузии (из поселка Степанцминда). Казбек – неотъемлемая часть пейзажа в республике, его можно увидеть как из Владикавказа, так и из некоторых других городов. Доехать на машине до него можно из Владикавказа за полтора часа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии есть также другие вершины, к которым можно направиться, например, Столовая гора и Девичья гора.

Ущелья Северной Осетии также считаются важнейшими природными достопримечательностями республики. Кармадонское ущелье находится в 35 км от Владикавказа и входит в число самых живописных в регионе: скалистые обрывы, горные реки и леса – все это делает дорогу, проложенную здесь, одной из самых красивых в Северной Осетии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цейское ущелье также очень популярно у туристов. Здесь можно как просто отдохнуть на природе, так и заняться активными видами спорта. Для зимних путешествий здесь есть горнолыжный курорт "Цей", где создана современная инфраструктура, есть инструкторы и прокат спортивного инвентаря. Летом сюда приезжают для пеших путешествий на Сказский ледник, восхождения на гору Уилпата и пик Туриста и многого другого. Кроме того, здесь в ущелье есть различные варианты размещения туристов – от отелей до небольших гостевых домов.

Говоря о вариантах размещения в Северной Осетии, отметим новейшую тенденцию в туристической отрасли региона. Сегодня здесь активно строятся модульные некапитальные средства размещения – это современный формат быстровозводимых конструкций, которые создаются для туристов. Такой тип размещения подойдет тем, кто не хочет заселяться в отели и предпочитает отдых на природе в личном маленьком домике. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" такие модульные комплексы строятся в республике в Цейском ущелье, Ирафском районе и других туристических локациях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За последние годы в Северной Осетии было положено начало строительству нескольких курортов, которые должны привлечь дополнительный поток туристов в республику. Одним из таких стал всесезонный курорт "Мамисон", его официальное открытие состоялось в марте 2025 года. Летом здесь можно заняться альпинизмом или рафтингом, посетить исторические достопримечательности и устроить пешую прогулку по оборудованным экотропам. Зимой главное занятие туристов здесь – горнолыжный спорт. Курорт расположен в ста километрах от Владикавказа, в горах недалеко от села Камсхо, время в пути на автомобиле составит более двух часов. С марта этого года из Владикавказа сюда стали ходить автобусы.

Термальные источники

В Северной Осетии есть два основных источника. В селе Верхний Бирагзанг расположен комплекс с тремя бассейнами с минеральными водам. Источник был открыт в 1990-е годы, его пользу для здоровья подтвердили специалисты, и сегодня туристы ездят сюда как для отдыха, так и в лечебных целях. Доехать до него можно из Владикавказа (расстояние – около 40 км) на общественном транспорте или автомобиле.

Другой источник находится у подножия горы Казбек – это Кармадонские ванны, известные своими полезными свойствами еще с XIX века. Здесь находятся естественные водоемы, вода в которых нагревается до 40-60°C. Добраться сюда сложнее, поскольку необходимо преодолеть пограничную заставу (час в пути от Владикавказа), а затем пройти около 9 км пешком. Для путешествия понадобится оформить пропуск.

Исторические достопримечательности Северной Осетии

Как и в некоторых других регионах Северного Кавказа, в Северной Осетии есть несколько мест, где сохранились исторические поселения, покинутые людьми и представляющие интерес для любителей старины. Например, это селение Галиат, средневековый архитектурный комплекс. Здесь сохранились башни, жилые строения, погребальные сооружения. Галиат расположен на высоте свыше 2 тыс м и окружен холмами.

Другой памятник старины находится в селе Дзивгис: здесь много веков назад была построена крепость, которая контролировала проход через Кадаргаванский каньон и активно использовалась в XIII-XVI веках. Дзивгисская крепость – комплекс сооружений, пристроенных к пещерам и скальным навесам. Добраться сюда можно на автобусе или машине из Владикавказа, но следует соблюдать осторожность в горах, поскольку строения ветшают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владикавказ

Путешествие по Северной Осетии невозможно без осмотра достопримечательностей столицы республики. Владикавказ – город с богатой историей, где памятники прошлого сочетаются с современными зданиями. Главная улица города – Проспект Мира, который часто называют также "осетинским Арбатом". Здесь расположены многие исторические здания города, например, Художественный музей имени Махарбека Туганова, старейшая городская аптека и многое другое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из самых живописных прогулочных зон города – набережная реки Терек, здесь оборудованы пешеходные дорожки, скамейки и смотровые площадки. В городе есть несколько музеев: уже упомянутый Художественный музей, Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания, Музей истории Владикавказа, Музей театрального искусства и другие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в городе много храмов. Одним из самых узнаваемых архитектурных символов города является Суннитская мечеть начала XX века. Здание мечети выполнено в египетском стиле, для постройки использовались белый известняк и красный кирпич. Самые известные православные храмы Владикавказа – Свято-Георгиевский собор и храм Рождества Пресвятой Богородицы, а также храмы других конфессий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие экскурсии есть в Северной Осетии?

В Северной Осетии есть экскурсии самых разных направлений: путешествия в горы, осмотр древних памятников, погружение в местную культуру. Туристы смогут выбрать то, что им больше по душе. Во Владикавказе работает большое количество гидов и экскурсоводов, которые расскажут об истории города и проведут по самым главным достопримечательностям.

Многие туры в Северной Осетии предполагают путешествие в горы. Среди наиболее популярных локаций можно выделить горную Дигорию, Цейское и Кармадонское ущелья и Мидаграбинские водопады. Кроме того, существует несколько устоявшихся популярных маршрутов, например, "Золотое кольцо Осетии" – путешествие по ряду самых знаковых достопримечательностей республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особенного внимания заслуживают гастрономические туры в Северной Осетии, не зря этот край так славится своей кухней. Такие экскурсии могут включать не только дегустации, но и мастер-классы по изготовлению осетинских пирогов и других блюд национальной кухни.