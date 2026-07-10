Тарифы на железнодорожные грузоперевозки в РФ повысят с 1 октября

С 1 октября 2026 года в России проиндексируют действующие тарифы на железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки по стране на 8,5% и 9,2% соответственно.

Кабинет министров РФ проиндексирует тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 8,5% с 1 октября 2026 года. Об этом говорится в распоряжении правительства.

"ФАС России проиндексировать с 1 октября 2026 года: на 8,5% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использование инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу" - сообщение

Помимо этого, на 9,2% проиндексируют действующие тарифы на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках пассажиров в поездах дальнего следования, а также на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа в регулируемом сегменте.