РЖД предоставили скидку 38% на экспорт зерна по коридору Север-Юг

Экспортные партии зерновых и зернобобовых культур будут перевозиться со скидкой 38% от РЖД по западному маршруту международного транспортного коридора Север-Юг.

Компания РЖД ввела скидку 38% на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур по западному маршруту транспортного коридора Север-Юг. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Транспортировка грузов в вагонах-зерновозах будет проходить через пограничный переход "Самур" в Дагестане с последующим следованием через азербайджано-иранский пункт "Астара". Скидка будет действовать до 30 июня 2027 года.

Также компания расширила условия применения ранее введенных льгот на перевозку зерна на расстояния до 800 км. Изменения касаются отправок из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

Напомним, в конце июня РЖД одобрили скидки на перевозки руды и металлов по ряду регионов России. Максимальная льгота в 50% применяется при транспортировке проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской в Свердловской области.