Перевозки РЖД выросли на 4% в июне

За первый месяц лета перевозки компании "Российские железные дороги" выросли на 4,1% по сравнению с июнем 2025 года.

Перевозки пассажиров компанией РЖД в июне 2026 года выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что услугами перевозчика пользовались 115,2 млн человек.

"В июне по российским железным дорогам отправились 115,2 млн пассажиров (+4,1% к июню 2025 года)"

– пресс-служба РЖД

Как сообщили в компании, 103,3 млн пассажиров ездили прямым сообщением, а 11,9 млн – использовали поезда дальнего следования.

Кроме того, в РЖД уточнили, что за первое полугодие 2026 года поездки совершили 625 млн пассажиров (+0,4%).