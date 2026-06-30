США могут снова ударить по Ирану — Вэнс

Американский вице-президент заявил о том, что Соединенные Штаты не исключают возобновления военных действий против Ирана.

Вашингтон может в любой момент снова начать атаки по Тегерану снова, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом он заявил во время общения с журналистами перед вылетом в Белый дом.

Вице-президент подчеркнул, что американская администрация не может гарантировать полное обеспечение меморандума о взаимопонимании с Ираном.

"Я не могу ничего обещать, потому что, разумеется, это зависит от того, как себя в конечном счете поведут иранцы. В чем я уверен, так это в том, что президент не направит обратно наши войска, если в этом не будет необходимости, если не будет четко определенной цели"

— Джей Ди Вэнс

Как он пояснил, сохранение мира на Ближнем Востоке зависит от иранской стороны.

"Если они решат возобновить ядерную программу, если они вновь начнут бить по коммерческим судам, это изменит наши расчеты"

– Джей Ди Вэнс

При этом, он подчеркнул, что считает успешными технические консультации переговорщиков Тегерана и Вашингтона.

Как сообщил Вэнс, пока рано говорить об их конечном результате, но динамика положительная.