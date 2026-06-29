В Сочи пройдет день магнолий

Третьего июля в сочинском парке "Южные культуры" состоится тематический праздник, посвященный магнолиям, в рамках которого запланированы творческие мастер-классы и выставка.

В Сочи 3 июля на территории дендрологического парка "Южные культуры" пройдет праздник "фарфоровых бутонов". Об этом сообщила пресс-служба Кавказского заповедника.

"Растению, изображенному на логотипе дендрологического парка, одному из символов курорта Сочи, Кавказский заповедник посвятил ряд мероприятий и выставку. 3 июля в "Южных культурах" будет полностью посвящен любованию магнолиями Кобус, Суланжа, звездчатая, грандифлора, Делавея и другим"

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Отметим, rколлекция парка включает 15 видов и более 20 сортов магнолий, что делает ее одной из самых значимых в Европе. Особую ценность представляют магнолия Делавея и магнолия Карпуна, привезенные из провинции Юньнань, пик цветения которых приходится на июль.

Посетители смогут осмотреть фотовыставку, посетить тематические экскурсии и пленэр, а в Зеленой гостиной создать сувениры и написать послания на листьях магнолии грандифлора, возродив традицию послевоенных лет.