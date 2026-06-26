В Кремле рассказали о возможности импорта нефтепродуктов в РФ

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что Москва активно ведет контакты с партнерами о возможности импорта нефтепродуктов и топлива.

Российская сторона ведет контакты с другими странами о возмом импорте нефтепродуктов, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

При этом он не уточнил, с какой из стран может быть налажен импорт нефтепродуктов.

"Контакты осуществляются"

— Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что возможный импорт топлива станет шагом к значительной стабилизации внутреннего энерорынка в России.

"Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос"

— Дмитрий Песков

Кроме того, отметил он, РФ будет готова импортировать нефтепродукты только при условии, если будут достигнуты договоренности о приемлемых ценах.