В Кремле рассказали о возможности импорта нефтепродуктов в РФ

Российская сторона ведет контакты с другими странами о возмом импорте нефтепродуктов, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
При этом он не уточнил, с какой из стран может быть налажен импорт нефтепродуктов.
"Контакты осуществляются"
— Дмитрий Песков
Представитель Кремля подчеркнул, что возможный импорт топлива станет шагом к значительной стабилизации внутреннего энерорынка в России.
"Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос"
— Дмитрий Песков
Кроме того, отметил он, РФ будет готова импортировать нефтепродукты только при условии, если будут достигнуты договоренности о приемлемых ценах.