В РФ достаточное количество топлива – Новак

В России сейчас сформировано достаточно объемов топлива, такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.
Он отметил, что существенного увеличения предложения не требуется, поскольку нынешнего количества хватает для обеспечения российского рынка.
"У нас топлива достаточно на рынке"
– Александр Новак
По словам вице-премьера, важной задачей власти сейчас является перестройка логистических связей на топливном рынке с учетом потребностей некоторых регионов.
Тем не менее, подчеркнул Новак, стабилизация всей ситуации требует достаточного количества времени.
"Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время"
– Александр Новак
На российском топливном рынке произошел искусственный рост спроса, примерно на 20-30%, рассказал Новак в интервью ТАСС.