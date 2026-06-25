В РФ достаточное количество топлива – Новак

Российский вице-премьер Александр Новак заявил о том, что в стране достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, его стабилизация требует времени.

В России сейчас сформировано достаточно объемов топлива, такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что существенного увеличения предложения не требуется, поскольку нынешнего количества хватает для обеспечения российского рынка.

"У нас топлива достаточно на рынке"

– Александр Новак

По словам вице-премьера, важной задачей власти сейчас является перестройка логистических связей на топливном рынке с учетом потребностей некоторых регионов.

Тем не менее, подчеркнул Новак, стабилизация всей ситуации требует достаточного количества времени.

"Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время"

– Александр Новак

На российском топливном рынке произошел искусственный рост спроса, примерно на 20-30%, рассказал Новак в интервью ТАСС.