Вестник Кавказа

Россия не запрашивала топливо у Казахстана – Минэнерго РК

Заправка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане сообщили, что официального запроса из России на поставки топлива не поступало. Однако если запрос поступит – его рассмотрят.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что российская сторона не подавала запросов на поставки топлива из-за его дефицита в России.

"Официальных запросов с РФ у нас не было"

– Ерлан Аккенженов

Глава ведомства уточнил при этом, что если соответствующий запрос от российской стороны поступит, то Минэнерго готово будет его рассмотреть.

Ранее на этой неделе агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщало, что Москва на фоне нехватки топлива в РФ начала переговоры с Астаной о поставке 50 тыс т бензина АИ-92.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.