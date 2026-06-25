Россия не запрашивала топливо у Казахстана – Минэнерго РК

В Казахстане сообщили, что официального запроса из России на поставки топлива не поступало. Однако если запрос поступит – его рассмотрят.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что российская сторона не подавала запросов на поставки топлива из-за его дефицита в России.

"Официальных запросов с РФ у нас не было"

– Ерлан Аккенженов

Глава ведомства уточнил при этом, что если соответствующий запрос от российской стороны поступит, то Минэнерго готово будет его рассмотреть.

Ранее на этой неделе агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщало, что Москва на фоне нехватки топлива в РФ начала переговоры с Астаной о поставке 50 тыс т бензина АИ-92.