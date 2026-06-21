Вестник Кавказа

Из Азербайджана в Армению отправят 26 вагонов с бензином и дизельным топливом

Товарный поезд
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
26 вагонов с бензином и дизельным топливом будут отправлены из Азербайджана и Армению завтра. Суммарно Армения получит свыше 1 тыс т топлива.

Очередная партия с топливом будет отправлена завтра из Азербайджана в Армению. Грузы будут доставлены по железной дороге. 

Всего в сторону границы с Арменией будут отправлены 18 вагонов с бензином АИ-92, а также 8 вагонов с дизельным топливом. Армянская сторона получит свыше 1 тыс т топлива. 

Напомним, что грузы по ж/д линии поставляются в Армению из Азербайджана с конца прошлого года. К настоящему времени в Армению отправлено более 18 тыс т топлива – дизеля и бензина.

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