Из Азербайджана в Армению отправят 26 вагонов с бензином и дизельным топливом

26 вагонов с бензином и дизельным топливом будут отправлены из Азербайджана и Армению завтра. Суммарно Армения получит свыше 1 тыс т топлива.

Очередная партия с топливом будет отправлена завтра из Азербайджана в Армению. Грузы будут доставлены по железной дороге.

Всего в сторону границы с Арменией будут отправлены 18 вагонов с бензином АИ-92, а также 8 вагонов с дизельным топливом. Армянская сторона получит свыше 1 тыс т топлива.

Напомним, что грузы по ж/д линии поставляются в Армению из Азербайджана с конца прошлого года. К настоящему времени в Армению отправлено более 18 тыс т топлива – дизеля и бензина.