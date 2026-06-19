Азербайджан отправил новые партии топлива и зерна в Армению

Азербайджан продолжает экспорт топлива в Армению. В свою очередь, Россия транзитом через Азербайджан направила в Армению новую партию зерна.

Азербайджан экспортировал в Армению очередную партию нефтепродуктов. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В воскресенье, 21 июня, со станции Баладжары в направлении Беюк-Кесик было отправлено 17 вагонов с 1 тыс тонн дизельного топлива.

Кроме того, Россия транзитом через Азербайджан направила в Армению очередную поставку грузов. Так, со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик было отправлено 18 вагонов с пшеницей весом около 1260 тонн.

На сегодняшний день Азербайджан экспортировал в Армению свыше 13 тысяч тонн дизельного топлива и более 4 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. В свою очередь, Россия транзитом через Азербайджан поставила более 32 тыс тонн зерна, свыше 7 тыс тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Напомним, в мае в Армению из Азербайджана были поставлены 8 вагонов дизтоплива (0,479 тыс т), в апреле – 15 вагонов (0,887 тыс т). Рекордная поставка нефтепродуктов в рамках армяно-азербайджанской торговли состоялась в марте. Тогда в Армению были поставлены 33 вагона с 1,984 тыс тоннами дизтоплива и 135 тонн удобрений.