Вестник Кавказа

Из РФ через Азербайджан в Армению снова отправлено зерно

Из РФ через Азербайджан в Армению снова отправлено зерно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия снова транзитом через территорию Азербайджана направила в Армению семь грузовых вагонов с зерном. Общий вес поставок составляет 490 т.

В Армению транзитом через Азербайджан из России в очередной раз была отправлена пшеница, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, общий вес груза составляет 490 т.

Российская пшеница была отправлена грузовым составом из семи вагонов с железнодорожной станции Баладжары в пригороде Баку.

Напомним, ранее в Армению через азербайджанские территории Россия экспортировала более 29 тыс т пшеницы, а также свыше 7 т удобрений, 414 т антрацита, 133 т алюминия и 68 т гречки.

Кроме того, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты – дизель и бензин.

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