Российские зерно и удобрения отправлены из Азербайджана в Армению

Поставка российских грузов в Армению через Азербайджан продолжается: сегодня со станции Баладжары отправился состав с пшеницей, ячменем и удобрениями для Армении.

Из Азербайджана отправилась очередная транзитная партия российского зерна и удобрений для Армении.

Состав отправился 4 июня со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении Бёюк-Кесик. Поставка включает один вагон удобрений массой 69 т, а также пять вагонов с зерном: три вагона пшеницы (210 т) и два вагона ячменя (140 т).

Через территорию Азербайджана в Армению с начала поставок осуществлен транзит более 29 тыс т зерна, более 6 тыс т удобрений, 133 т алюминия и 68 т гречихи из России.