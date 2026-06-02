Пшеницу, ячмень и удобрения из России отправят в Армению транзитом через Азербайджан

Очередная партия груза из России будет направлена в скором времени в Армению через Азербайджан. Состав будет включать шесть вагонов.

Поезд с российскими товарами скоро отправится в Армению через Азербайджан.

В частности, Армения получит российскую пшеницу и ячмень, а также удобрения.

В общей сложности из РФ в Армению через Азербайджан будут поставлены три вагона пшеницы, два вагона ячменя и вагон удобрений.

Уточняется, что поезд выдвинется в путь сегодня в 14:00 по местному времени (13:00 мск). Он отправится со станции Баладжары, принадлежащей ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Состав прибудет к станции Беюк-Кесик, а затем проследует через Грузию в Армению.