Вестник Кавказа

Россия заменит армянские овощи и фрукты азербайджанскими

Россия заменит армянские овощи и фрукты азербайджанскими
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специальный представитель президента России Борис Титов сообщил, что Москва планирует заместить фрукты и овощи из Армении на продукцию из Азербайджана.

Закупать вместо армянской сельскохозяйственной продукции азербайджанскую собираются в России, такое заявление сделал специальный представитель президента РФ Борис Титов.

Он пояснил, что если говорить о сельском хозяйстве, то Азербайджан может дать российской стороне значительно больше продукции, чем Армения.

Титов уточнил, что Россия и Азербайджан выступают как важные друг для друга поставщики продукции сельского хозяйства: Азербайджан поставляет в Россию фрукты и овощи, а Россия Азербайджану зерно.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что надеется на дальнейшее развитие дружественных отношений между РФ и АР.

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