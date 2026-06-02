Россия заменит армянские овощи и фрукты азербайджанскими

Специальный представитель президента России Борис Титов сообщил, что Москва планирует заместить фрукты и овощи из Армении на продукцию из Азербайджана.
Закупать вместо армянской сельскохозяйственной продукции азербайджанскую собираются в России, такое заявление сделал специальный представитель президента РФ Борис Титов.
Он пояснил, что если говорить о сельском хозяйстве, то Азербайджан может дать российской стороне значительно больше продукции, чем Армения.
Титов уточнил, что Россия и Азербайджан выступают как важные друг для друга поставщики продукции сельского хозяйства: Азербайджан поставляет в Россию фрукты и овощи, а Россия Азербайджану зерно.
Спецпредставитель президента РФ добавил, что надеется на дальнейшее развитие дружественных отношений между РФ и АР.