Вестник Кавказа

России не грозит дефицит картофеля из-за запрета на ввоз из Армении

России не грозит дефицит картофеля из-за запрета на ввоз из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АКОРТ заверили, что запрет на ввоз продукции из Армении не вызовет дефицита овощей и фруктов на российском рынке.

Запрет Россельхознадзора на ввоз в РФ яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении не приведет к дефициту этих продуктов, рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"В торговых сетях сейчас сохраняется стабильный ассортимент яблок, груш, баклажанов, картофеля и сухофруктов. У крупных сетей при этом выстроена широкая география поставок из разных стран. Благодаря этому предложение в магазинах остается устойчивым"

– Станислав Богданов

Он пояснил, что от 30 до 80% в каждой из перечисленных категорий занимает отечественная продукция. При этом импортный картофель на рынке представлен Азербайджаном и Египтом, баклажаны – Ираном и Турцией. Груши, яблоки и сухофрукты в Россию поставляет широкий круг стран, пишет РИА Новости.

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