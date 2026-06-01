Россельхознадзор запретил картофель и сухофрукты из Армении

Список продуктов, поставки которых запрещены из Армении, расширяется: теперь в него входят также картофель, баклажаны и сухофрукты.

Новые ограничения на ввоз продуктов из Армении ввел Россельхознадзор, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что временно запрещаются поставки в Россию плодов семечковых, баклажанов и картофеля, а также сухофруктов, выращенных и отправленных из Армении. Ограничения распространяются и на транзит этих продуктов в страны ЕАЭС.

Запрет начинает действовать с завтрашнего дня.

"Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров"

– Россельхознадзор

В ведомстве добавили: ситуация с картофелем, баклажанами и сушеными фруктами снова подтверждает, что Минэкономики Армении, на которое ранее были возложены функции упраздненного Минсельхоза, переживает структурные проблемы и не может должным образом контролировать сельхозпроизводителей.