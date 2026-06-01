В Иране заявили о возможности национализации Ормузского пролива

Тегеран заявил о планах национализировать Ормузский пролив. Заявление прозвучало в стенах парламента ИРИ.
В Иране обсуждается возможность национализации Ормузского пролива. С такой инициативой выступил представитель президиума парламента Ирана Аббас Гударзи.
"Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения в тот промежуток времени. Сегодня мы хотим национализировать Ормузский пролив"
– Аббас Гударзи
Заявление Гударзи имеет под собой историческую основу – национализацию нефтяной промышленности премьером Ирана Мохаммедом Мосаддыком в 1951 году. Это решение привело Иран к конфликту с США и Великобританией, в результате чего Мосаддык был свергнут в ходе организованного ЦРУ госпереворота в 1953 году.
Напомним, что северное побережье Ормуза принадлежит Ирану, южное – Оману.