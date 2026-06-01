Делегация США посетила Аллею шехидов в столице Азербайджана

Делегация Соединенных Штатов, возглавляемая помощником госсекретаря Калебом Орром, посетила Аллею шехидов в Баку. Об этом сказано в сообщении, распространенном 2 июня на страницах в соцсетях американского посольства в Азербайджане.

Представители США почтили память тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя независимости и суверенитета Азербайджана.

Калеб Орр прибыл накануне с трехдневным рабочим визитом в Баку.

Напомним, 1 июня в Баку начала свою работу ежегодная Бакинская энергетическая неделя. Сегодня там состоялся I Экономический диалог Азербайджан-США.