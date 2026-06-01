Вестник Кавказа

Делегация США посетила Аллею шехидов в столице Азербайджана

Делегация США посетила Аллею шехидов в столице Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аллею шехидов в Баку посетила американская делегация во главе с помощником госсекретаря Калебом Орром. Представители США прибыли в азербайджанскую столицу накануне.

Делегация Соединенных Штатов, возглавляемая помощником госсекретаря Калебом Орром, посетила Аллею шехидов в Баку. Об этом сказано в сообщении, распространенном 2 июня на страницах в соцсетях американского посольства в Азербайджане.

Представители США почтили память тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя независимости и суверенитета Азербайджана.

Калеб Орр прибыл накануне с трехдневным рабочим визитом в Баку.

Напомним, 1 июня в Баку начала свою работу ежегодная Бакинская энергетическая неделя. Сегодня там состоялся I Экономический диалог Азербайджан-США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1220 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.