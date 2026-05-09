Царукян рассказал о своем следующем поединке

Арман Царукян проведет свой следующий поединок в UFC ближайшей осенью. Его соперником будет бразильский боец.

Боец смешанных единоборств Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, сразится в следующем бою с бывшим чемпионом UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Поединок состоится на сентябрьском турнире UFC, передает Full Mount MMA.

Напомним, Царукян выступает в легкой весовой категории. На данный момент на его счету 23 победы в MMA, 15 из которых он одержал досрочно. Еще в трех поединках он потерпел поражения.

Последний на данный момент выход Царукяна в октагон состоялся осенью 2025 года. Тогда он одолел Дэна Хукера.