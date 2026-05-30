Механизм приостановки Договора о ЕАЭС в отношении Армении обсудят до декабря – Песков

То, каким образом может быть временно остановлен Договор о ЕАЭС в отношении Армении, будет обсуждаться до декабря текущего года, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У него спросили, рассматривали ли главы стран-участниц ЕАЭС на встрече в Астане механизм, в соответствии с которым Договор может временно перестать распространяться на Армению.

"Это все предстоит обсудить до декабря"

– Дмитрий Песков

Кроме того, по его словам, профильные структуры государств ЕАЭС должны будут "доложить (лидерам – ред.) о проработке" вопроса, связанного с Армении в связи с ее очевидным устремлением в ЕС.

Напомним, что в ходе саммита ЕАЭС, состоявшегося 29 мая в Астане, лидеры стран союза подписали совместное заявление о необходимости провести в максимально сжатые сроки в Армении референдум о ее вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.