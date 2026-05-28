Грузия запустила Баку-Тбилиси-Карс

Церемония официального запуска железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, как и было запланировано, состоялась сегодня в Грузии.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс официально заработала сегодня – церемония открытия состоялась в Грузии на станции Ахалкалаки.

Участие в ней приняли представители Азербайджана, Турции и Грузии.

Стоит отметить, что окончательная приемка работ на железной дороге от грузинской Марабды до границы с Турцией (Карцахи) состоялась 18 мая в Баку. Подписи под протоколом заседания Координационного совета поставили глава Минцифры и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и руководитель Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.

Как подчеркнула сегодня в ходе церемонии заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая представляет собой совместный проект Азербайджана, Турции и Грузии, стратегически важна для всего региона, она дает дополнительные возможности для грузоперевозок между Европой и Азией, связывая эти части света.

Она добавила, что с 2017 года ж/д Баку-Тбилиси-Карс работала в тестовом режиме, причем объемы грузоперевозок постепенно увеличивались.

"Мы уверены, что совместными усилиями сможем обеспечить полноценную работу этой железной дороги. На участке Марабда-Карцахи были проведены масштабные работы по восстановлению и реконструкции"

– Тамар Иоселиани

Новый этап для "Среднего коридора"

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил значимость полноценного запуска железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" для развития международного транспортного коридора "Средний коридор", соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию, Азербайджан, Грузию и Турцию.

"Дорога "Баку-Тбилиси-Карс" была запущена еще осенью 2017 года и с тех пор постоянно функционировала, однако на ней оставались некоторые узкие места на территории Грузии, прежде всего неподалеку от границы с Турцией. Сниженная пропускная способность этих участков мешала более активной транспортировке товаров по железной дороге. Поэтому на протяжении нескольких лет там велась реконструкция и расширение железнодорожных путей, чтобы пропускная способность выросла с 1 млн т грузов в год до 5 млн т", - прежде всего сказал он.

"Стоит ожидать, что работы на БТК продолжатся, поскольку запланированная годы назад мощность в 5 млн т грузов в год на сегодняшний день уже представляется недостаточной. Однако в дальнейшем эти работы будут проводиться намного быстрее и проще", - добавил экономист.

"Полноценный запуск "Баку-Тбилиси Карс" означает новый этап в развитии логистики на Южном Кавказе За счет транспортировки по железной дороге, оптимальной по сравнению с другими видами транспортировки, нам удастся привлечь в регион контейнерные перевозки, главным образом товаров из Китая. Благодаря этому мощный импульс получит транспортный коридор "Средний коридор", упростится транспортировка грузов и внутри Южного Кавказа и в сообщении Центральной Азии с Турцией", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Эксперт обратил внимание, что для эффективной работы "Баку-Тбилиси-Карс" потребовалось построить довольно много сопутствующей железнодорожной инфраструктуры. "Все это время шла корректировка логистических условий на территории Грузии, строились станции и другие объекты обеспечения движения поездов. Поскольку турецкая железная дорога имеет иную колею, чем ж/д на постсоветском пространстве, на границе возвели дополнительные технические средства по замене колесных пар. Все эти узкие места и были ликвидированы к сегодняшнему дню", - заключил он.