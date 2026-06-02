Вестник Кавказа

Цистерну Базилика откроют для туристов

Цистерна Базилика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Стамбула планируют открыть 6 июня цистерна Базилика для посещения туристов.

Власти города Стамбул планируют возобновить прием посетителей в Цистерна Базилика, сообщили в Генеральном управлении вакфов. 

Ожидается, что одна из самых главных достопримечательностей Стамбула откроется 6 июня.

"Предварительно, речь идет о субботе как дате возобновления работы Цистерны Базилика"

– пресс-служба Генерального управления вакфов

Со 2 июня Цистерна была закрыта для посещений на неопределенный срок по причине передачи объекта от мэрии Стамбула под контроль Генерального управления вакфов.

Кроме того, уточняется, что цены на вход для туристов-иностранцев пока не установлены.

 

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