Цистерну Базилика откроют для туристов

Власти Стамбула планируют открыть 6 июня цистерна Базилика для посещения туристов.

Власти города Стамбул планируют возобновить прием посетителей в Цистерна Базилика, сообщили в Генеральном управлении вакфов.

Ожидается, что одна из самых главных достопримечательностей Стамбула откроется 6 июня.

"Предварительно, речь идет о субботе как дате возобновления работы Цистерны Базилика"

– пресс-служба Генерального управления вакфов

Со 2 июня Цистерна была закрыта для посещений на неопределенный срок по причине передачи объекта от мэрии Стамбула под контроль Генерального управления вакфов.

Кроме того, уточняется, что цены на вход для туристов-иностранцев пока не установлены.