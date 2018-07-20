Цистерну Базилика временно закрыли в Стамбуле

Начиная с сегодняшнего дня туристы не смогут посетить знаменитую Цистерну Базилика в Стамбуле. Однако достопримечательность откроется спустя некоторое время.

Легендарная Цистерна Базилика, входящая в число самых известных достопримечательностей Стамбула, со вторника закрыта для гостей, пишут турецкие СМИ.

Причина приостановки ее работы в том, что ранее суд постановил передать Цистерну Главному управлению фондов, действующему при Минтуризма Турции.

Теперь для того, чтобы посетить этот удивительный объект, надо купить билет. Однако кассы новый "владелец" достопримечательности пока не установил – с этим и связано временное закрытие.

Напомним, что ранее здание находилось в зоне ответственности стамбульской мэрии. Реставрация в Цистерне была проведена именно на ее средства.